Россияне притихли и готовят новые подлости: карты боев в Украине на 6 мая

Вскоре противник может получить подкрепление из Крыма

На утро 72 дня военного вторжения россии в Украину оккупационные войска продолжали наступательные операции на Харьковском, Донецком, Луганском и Запорожском направлениях, но не смогли добиться каких-либо заметных успехов на фоне ярого отпора украинцев и контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. По всей видимости, противник продумывает план дальнейших действий и готовится стянуть новые силы.

"Телеграф" собрал свежие карты боевых действий в Украине на утро пятницы, 6 мая.

Карта боевых действий в Украине на 6 мая

Донбасс

По данным специалистов The Institute for the Study of War, российские военные не могут продвигаться не по трассам и несут потери на Изюмском направлении.

Боевики "днр" заявляли, будто захватили Троицкое под Горловкой, но украинская артиллерия нанесла серьезный урон российским складам боеприпасов, танкам и бронетранспортерам в этом районе.

Карта боевых действий на Изюмском направлении 6 мая

Мариуполь

Россияне продолжали наступление на "Азовсталь" с помощью морской артиллерии и поддержки с воздуха, прорвались внутрь и украинские силы теряют позиции. По оценке военных экспертов, объект еще недолго будет сопротивляться.

Карта боевых действий Мариуполь 6 мая

Харьков

Специалисты считают, что контрнаступательная операция Украины направлена на то, чтобы отбить россиян с Изюмского направления и отодвинуть линию фронта так, чтобы город оказался вне зоны обстрела артиллерии.

Вчера россияне провели безуспешный штурм Старого Салтова в 40 км на восток от Харькова, после чего украинцы подорвали мост у Черкасских Тишков в 25 км на северо-восток от Харькова.

Карта боевых действий Харьков 6 мая

Николаев и Херсон

5 мая оккупанты наносили удары по Запорожскому направлению, но не проявляли активности в Херсонской и Николаевской областях.

Под Гуляйполем на границе Запорожской и Донецкой областей находится 13 батальонно-тактических групп противника, этого недостаточно для продвижения, и россияне уже более осторожны, чем в начале войны, потому пока больше занимаются разведкой.

россия заявила о восстановлении железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонщиной, на фоне чего в будущем может наблюдаться наплыв военных рф на юге Украины.

Карта боевых действий Херсон-Николаев 6 мая

Приднестровье

Ситуация на границе с Приднестровьем стабильна, что украинские силы принимают контрдиверсионные меры, россияне могут в дальнейшем еще устроить там провокации.

Карта боевых действий Приднестровье 6 мая

