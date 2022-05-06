Россияне притихли и готовят новые подлости: карты боев в Украине на 6 мая
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Вскоре противник может получить подкрепление из Крыма
На утро 72 дня военного вторжения россии в Украину оккупационные войска продолжали наступательные операции на Харьковском, Донецком, Луганском и Запорожском направлениях, но не смогли добиться каких-либо заметных успехов на фоне ярого отпора украинцев и контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. По всей видимости, противник продумывает план дальнейших действий и готовится стянуть новые силы.
"Телеграф" собрал свежие карты боевых действий в Украине на утро пятницы, 6 мая.
Донбасс
По данным специалистов The Institute for the Study of War, российские военные не могут продвигаться не по трассам и несут потери на Изюмском направлении.
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Боевики "днр" заявляли, будто захватили Троицкое под Горловкой, но украинская артиллерия нанесла серьезный урон российским складам боеприпасов, танкам и бронетранспортерам в этом районе.
Мариуполь
Россияне продолжали наступление на "Азовсталь" с помощью морской артиллерии и поддержки с воздуха, прорвались внутрь и украинские силы теряют позиции. По оценке военных экспертов, объект еще недолго будет сопротивляться.
Харьков
Специалисты считают, что контрнаступательная операция Украины направлена на то, чтобы отбить россиян с Изюмского направления и отодвинуть линию фронта так, чтобы город оказался вне зоны обстрела артиллерии.
Вчера россияне провели безуспешный штурм Старого Салтова в 40 км на восток от Харькова, после чего украинцы подорвали мост у Черкасских Тишков в 25 км на северо-восток от Харькова.
Николаев и Херсон
5 мая оккупанты наносили удары по Запорожскому направлению, но не проявляли активности в Херсонской и Николаевской областях.
Под Гуляйполем на границе Запорожской и Донецкой областей находится 13 батальонно-тактических групп противника, этого недостаточно для продвижения, и россияне уже более осторожны, чем в начале войны, потому пока больше занимаются разведкой.
россия заявила о восстановлении железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонщиной, на фоне чего в будущем может наблюдаться наплыв военных рф на юге Украины.
Приднестровье
Ситуация на границе с Приднестровьем стабильна, что украинские силы принимают контрдиверсионные меры, россияне могут в дальнейшем еще устроить там провокации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего можно ждать от россии в преддверии 9 мая.