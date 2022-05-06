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Украинские военные могут выехать за границу: в каких случаях и что за документы нужны

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Бойцов ВСУ порой покинуть страну вынуждает ситуация Новость обновлена 06 мая 2022, 14:41
Бойцов ВСУ порой покинуть страну вынуждает ситуация

Военнослужащих должен сопровождать кто-то из членов семьи

В Украине обновили правила выезда за границу, в том числе для мужчин призывного возраста. Есть в перечне "разрешений" и действующие бойцы Вооруженных Сил, однако с небольшим уточнением — раненые.

Что именно понадобится таким военнослужащим для пересечения границы, рассказали в Госпогранслужбе.

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Главная причина, по которой воинам приходится покидать страну, связана с необходимостью проводить специальные медицинские процедуры в ходе лечения.

В перечне документов, которые понадобятся раненым бойцам, находятся:

  • документ, подтверждающий личность (внутренний или заграничный паспорт);
  • медицинское заключение, в котором и указана причина необходимости проходить лечение в заграничных клиниках;
  • письмо от Минздрава, в котором указано имя военнослужащего — в списке лиц, которых за рубежом готовы принять местные медицинские заведения.

Важным моментом является то, что раненый боец не может покинуть Украину без сопровождения. Рядом с военным нужно быть кому-то из членов семьи — родителям (хотя бы одному из них), мужу/жене, ребенку (разрешено и усыновленным).

Также мы рассказывали, каким образом упростили возможность пересечения границы украинским водителям призывного возраста.

Помимо этого "Телеграф" писал о документах, которые с мая будут нужны для выезда из страны вместе с детьми.

Теги:
#Украина #Граница #Выезд #Военнослужащий #Пересечение границы #Раненый #ВСУ
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