Укр

Мужчины с детьми могут выехать из Украины: какие документы понадобятся

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
Украинские отцы имеют право не разлучаться с детьми, которых хотят обезопасить выездом за границу Новость обновлена 13 мая 2022, 10:44
Украинские отцы имеют право не разлучаться с детьми, которых хотят обезопасить выездом за границу

Нужно позаботиться о том, чтобы на руках были все необходимые официальные бумаги

Украинские мужчины, которые входят в перечень военнообязанных и подлежат призыву по возрасту, все равно могут выехать из страны, если у них есть несовершеннолетние дети. Особое внимание в этом вопросе уделяется отцам-одиночкам.

О том, какие документы понадобятся при пересечении государственной границы, напомнили в Госпогранслужбе Украины.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Подобное разрешение не получат украинцы, у которых есть один или два ребенка, пусть даже несовершеннолетнего возраста. Однако некоторым другим категориям мужчин выезд таки разрешен.

Необходимо подготовить пакет документов:

◘ мужчинам с тремя и более несовершеннолетними детьми:

- свидетельства о рождении детей,

- свидетельство о браке / свидетельство о разводе плюс решение суда (или органа опеки) о проживании деток с отцом,

- удостоверение отца из многодетной семьи;

◘ отцам-одиночкам, которые воспитывают ребенка до 18 лет:

- свидетельство о рождении дочери/сына;

- свидетельство о смерти матери ребенка / решение суда о лишении ее родительских прав / решение суда о передаче опеки над ребенком отцу без лишения матери родительских прав / решение суда о признании матери мертвой или без вести пропавшей;

◘ мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка и жену, которая является военнослужащей и сейчас проходит службу:

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о браке;

- справка из в/ч, которая подтверждает прохождение службы другим из родителей.

Напомним, что раньше "Телеграф" рассказывал, в каких случаях выехать за границу могут военнообязанные украинки. Для них тоже есть некоторые исключения.

Теги:
#Украина #Мужчины #Дети #Россия #Граница #Война #Выезд за границу