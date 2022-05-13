Мужчины с детьми могут выехать из Украины: какие документы понадобятся
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Нужно позаботиться о том, чтобы на руках были все необходимые официальные бумаги
Украинские мужчины, которые входят в перечень военнообязанных и подлежат призыву по возрасту, все равно могут выехать из страны, если у них есть несовершеннолетние дети. Особое внимание в этом вопросе уделяется отцам-одиночкам.
О том, какие документы понадобятся при пересечении государственной границы, напомнили в Госпогранслужбе Украины.
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Подобное разрешение не получат украинцы, у которых есть один или два ребенка, пусть даже несовершеннолетнего возраста. Однако некоторым другим категориям мужчин выезд таки разрешен.
Необходимо подготовить пакет документов:
◘ мужчинам с тремя и более несовершеннолетними детьми:
- свидетельства о рождении детей,
- свидетельство о браке / свидетельство о разводе плюс решение суда (или органа опеки) о проживании деток с отцом,
- удостоверение отца из многодетной семьи;
◘ отцам-одиночкам, которые воспитывают ребенка до 18 лет:
- свидетельство о рождении дочери/сына;
- свидетельство о смерти матери ребенка / решение суда о лишении ее родительских прав / решение суда о передаче опеки над ребенком отцу без лишения матери родительских прав / решение суда о признании матери мертвой или без вести пропавшей;
◘ мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка и жену, которая является военнослужащей и сейчас проходит службу:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о браке;
- справка из в/ч, которая подтверждает прохождение службы другим из родителей.
Напомним, что раньше "Телеграф" рассказывал, в каких случаях выехать за границу могут военнообязанные украинки. Для них тоже есть некоторые исключения.