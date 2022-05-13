Мужчины с детьми могут выехать из Украины: какие документы понадобятся

Нужно позаботиться о том, чтобы на руках были все необходимые официальные бумаги

Украинские мужчины, которые входят в перечень военнообязанных и подлежат призыву по возрасту, все равно могут выехать из страны, если у них есть несовершеннолетние дети. Особое внимание в этом вопросе уделяется отцам-одиночкам.

О том, какие документы понадобятся при пересечении государственной границы, напомнили в Госпогранслужбе Украины.

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Подобное разрешение не получат украинцы, у которых есть один или два ребенка, пусть даже несовершеннолетнего возраста. Однако некоторым другим категориям мужчин выезд таки разрешен.

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Необходимо подготовить пакет документов:

◘ мужчинам с тремя и более несовершеннолетними детьми:

- свидетельства о рождении детей,

- свидетельство о браке / свидетельство о разводе плюс решение суда (или органа опеки) о проживании деток с отцом,

- удостоверение отца из многодетной семьи;

◘ отцам-одиночкам, которые воспитывают ребенка до 18 лет:

- свидетельство о рождении дочери/сына;

- свидетельство о смерти матери ребенка / решение суда о лишении ее родительских прав / решение суда о передаче опеки над ребенком отцу без лишения матери родительских прав / решение суда о признании матери мертвой или без вести пропавшей;

◘ мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка и жену, которая является военнослужащей и сейчас проходит службу:

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о браке;

- справка из в/ч, которая подтверждает прохождение службы другим из родителей.

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Напомним, что раньше "Телеграф" рассказывал, в каких случаях выехать за границу могут военнообязанные украинки. Для них тоже есть некоторые исключения.