Россияне штурмуют четыре направления на Донбассе: свежая карта боевых действий

Наибольшая активность оккупантов зафиксирована в Донецкой и Луганской областях.

В четверг, 19 мая, на 85-й день войны в Украине российские оккупанты не оставили попыток захватить украинские территории. Самая жаркая ситуация наблюдается на Донбассе и в южных регионах страны, при этом ВСУ отражают все атаки россиян и сдерживают наступление.

Об этом свидетельствует карта боевых действий в Украине, опубликованная Министерством обороны Великобритании в Twitter.

Почему России не выиграть войну против Украины?

По данным британской разведки, линия фронта за сутки осталась без изменений. При этом вражеская армия предпринимала попытки продвинуться сразу на четырех направлениях, но понеся потери, отступила.

Карта боев в Украине за 19 мая

Карта боев в Украине за 18 мая

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей, а также нанесли удар по населенному пункту Десна.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые ранее рубежи. К этому привлекают диверсионно-разведывательные группы.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение — велись боевые действия возле села Большая Камышеваха, однако оккупанты получили отпор, понесли потери и отступили.

На Лиманском направлении зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры, ракетные удары, цель которых – разрушение гражданской инфраструктуры.

На Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях оккупанты пытались наступать и штурмовать, однако успеха эти операции не имели. Враг понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, возможен ли во время боевых действий переход Вооруженных сил Украины через украинско-российскую границу.

Также мы писали, что украинские средства ПВО сбили еще один новейший самолет россии.