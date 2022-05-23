Украина уже выбрала оружие, которое хочет получить от Германии - Шольц

Среди того, что готова передать ФРГ — противотанковое оружие, средства перехвата и боеприпасы

История с получением Украиной от Германии летального оружия продолжается: в Берлине заявляют, что передадут Киеву летальное оружие из согласованного украинской стороной списка.

Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Мы запросили у немецкой оружейной промышленности сообщить нам, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка и мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки", — сказал канцлер ФРГ.

По его словам, в этом перечне, "как и прежде", вооружение, которое включает противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и "то, что может быть использовано в артиллерийском бою".

Вопрос поставок Германией Украине вооружений не раз поднимался с начала широкомасштабного вторжения россии.

Среди последних таких переговоров — передача ВСУ зенитных установок Gepard, с поставкой которых возникли непредсказуемые задержки.

В итоге все же вопрос был урегулирован и в Германии назвали сроки поставок Украине трех десятков таких установок.