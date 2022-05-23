Враг понес потери и отступил: где ВСУ сдержали россиян (карта)

Враг давит сразу по нескольким направлениям

Российские оккупанты продолжают попытки пробиться к Северодонецку, сосредоточив усилия в направлении города. Штурм был в районе Тошковки.

Согласно данным Генштаба ВСУ, враг несет серьезные потери в результате наступления на востоке страны и за последние сутки не продвинулся вглубь украинской территории.

Западнее Северодонецка, в направлении Бахмута был бой в районе Александрополья. Врагу помогала его артиллерия, но после потерь оккупанты отступили. Безуспешные атаки врага также зафиксированы в районе Триполья и Липового.

Атаки врага в районе Северодонецка и Бахмута/deepstatemap

На Донецком направлении враг пытается выйти на границу Луганской области. Лиманское направление враг активно обстреливал — под огнем Диброва, Озерное, Лиман.

Подготовка к наступлению на Славянск продолжается, на это бросили сборные силы частей не только западного, но и восточного и центрального военных округов рф, а также подразделения балтийского флота. Враг пытался выдвинуться в сторону Долгенького, но оккупанты несли потери и отступили.

Карта боев в Славянском направлении

На Слобожанщине враг пытается удержать ранее занятые рубежи и оборудует защитные сооружения по пути к Великому Бурлуку, Капилотевке, Михайловка, Левковке, Забавному и Купянску.

В части востока и юго-востока интенсивность боевых действий снизилась — на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Обстрелы продолжаются, враг пытается закрепиться. Также и на Южнобужском направлении — оккупанты окапываются и ведут разведку.

Отметим, что боевые потери врага существенны — они вынужденны снимать с хранения танки Т-62, чтобы обеспечить резервы войск, которые хотят направить на подкрепление в Украину.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий, оккупанты хотят не только окружить Северодонецк, но одновременно с этим выйти в направлении Бахмута. При этом на юге, в частности в Запорожской области, в некоторых населенных пунктах российских военных уже больше чем местного населения.