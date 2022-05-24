В Украину едет тяжелое оружие: Кулеба сообщил о результатах переговоров с Блинкеном

В ходе разговора речь шла также о разблокировании украинских портов

Во вторник, 24 мая, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора речь шла о вооружении для Украины, а также о путях разблокировки украинских портов.

Об этом украинский министр сообщил в собственном Twitter-аккаунте.

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Кулеба отметил, что во время разговора он поблагодарил правительство США "за железную поддержку Украины". Также глава МИД отметил, что Украина ожидает еще больше оружия от западных партнеров.

"Больше вооружения, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку россия продолжает свои сокрушительные атаки на Донбассе", — написал министр.

Кроме того, Кулеба обсудил с Блинкеном пути разблокирования украинских портов, чтобы возобновить экспорт и обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что только Украина будет определять, на каких условиях завершится война, ведь наша страна реализует право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужды украинских военных. Кроме того, в Сенате зарегистрировали проект резолюции, в котором содержится призыв к оглашению россии страной-спонсором терроризма.