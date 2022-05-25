Украина может поставить в строй миллион военнослужащих, но есть проблема: Арестович раскрыл детали

В ВСУ могут набрать еще 300 тысяч человек, но все упирается в поставки оружия

В Украине количество военнослужащих в резерве перевалило за 700 тысяч, но возможности позволяют быстро довести их численность до миллиона.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, единственная проблема с этим упирается в поставки вооружения из стран Запада.

"Часть вооружения нужно произвести, часть нужно передать западным армиям, чтобы они передали нам – это длинная история", — сказал он, добавив, что расчет идет на вторую половину июля.

Арестович добавил, что система мобилизации в Украине была усовершенствована после начала войны в 2014 году, а вот в россии с этим наблюдаются значительные проблемы.

По его словам, это связано с тем, что россия строила свои вооруженные силы вокруг концепции проведения быстрой войны, однако сейчас она затянулась. Перестроить же всю систему в сжатые сроки россияне не смогут, а на это даже в экстренном порядке может уйти больше года.

Как сообщалось ранее, после продления в Украине военного положения была продлена и всеобщая мобилизация. В парламенте же считают, что скорее всего в ближайшее время ее не отменят.