Воюющая за Украину экс-депутат из Норвегии восхитилась украинскими мужчинами: "Еще не видела такого"

Земли украинского государства, которые пытается оккупировать российский агрессор, защищают не только мужчины, но и хрупкие, но сильные духом девушки

Украинские военнослужащие, которые без устали обороняют земли Родины уже 91 день подряд, покоряют сердца женщин не только своей силой и мужеством, но и уважением, а также отношением к прекрасной половине человечества.

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Об этом бывшая депутат из Норвегии, а сейчас военный медик Международного легиона рассказала во время интервью для издания "НВ", комментируя свои впечатления от службы в Украине.

По словам 35-летней Сандры Андерсен Эйры, которая оставила позади политическую карьеру ради военной медицины и теперь является единственной женщиной в подразделении, служба с мужчинами ей дает только приятные впечатления.

"Я к этому привыкла еще во время работы рыболовом в Норвегии. Это то же самое — одни мальчики и я. Однако мне нравится, у меня нет никаких проблем с этим, пока могу делать то, что нужно", — рассказала она.

Женщина уверяет, что раньше довольно часто слышала о том, что восточноевропейские мужчины с уважением относятся к прекрасной половине человечества, а теперь ей удалось это почувствовать на собственном опыте, мол, к ней "еще никогда не относились лучше". Украинские бойцы, с которыми ей удалось пережить бомбардировки, относились к военному медику как к королеве.

"Еще помню, как было холодно, и они налили мою первую в жизни чашку чая. Я никогда не пила его до приезда в Украину, потому что думала, что мне не нравится чай. Но с удивлением оказалось, что я ошибалась. Даже под звуки бомб украинские бойцы дарили мне шоколадки, конфеты и розы к Международному женскому дню. Конечно, они и научили меня главным украинским фразам, вроде "Слава Украине! Героям слава!". Они сказали, что эта фраза самая важная, потому что люди вокруг должны знать, что мы дружны", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавая война с россией уносит не только мужчин-защитников, защищающих украинскую землю от оккупантов, но и женщин. Военный медик из Мариуполя Елена Кушнир, помогавшая побратимам и гражданскому населению в блокадном городе, погибла, выполняя боевое задание.