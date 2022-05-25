Оккупанты понесли потери на важном направлении: свежая карта боев в Украине
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Захватчики проводили штурмовые действия на Бахмутском направлении
В среду, 25 мая, на 91-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за прошедшие сутки.
По данным Генштаба ВСУ, На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак. При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека. На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населенного пункта Лиман.
На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.
На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.
Ранее сообщалось, что россия нагло солгала про удар по Запорожью 25 мая.
Напомним, оккупанты и предатели устроили аварию в Мелитополе.