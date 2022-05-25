Оккупанты понесли потери на важном направлении: свежая карта боев в Украине

Захватчики проводили штурмовые действия на Бахмутском направлении

В среду, 25 мая, на 91-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за прошедшие сутки.

Карта боев в Украине 25 мая

Карта боев в Украине 24 мая

По данным Генштаба ВСУ, На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак. При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека. На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

Ранее сообщалось, что россия нагло солгала про удар по Запорожью 25 мая.

Напомним, оккупанты и предатели устроили аварию в Мелитополе.