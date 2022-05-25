россия нагло солгала про удар по Запорожью: видео момента, куда был "прилет" на самом деле

Ложь российской пропаганды не имеет границ

В российском Минобороны прокомментировали ракетную атаку на Запорожье утром 25 мая. Представители вражеского ведомства уверяют, что их снарядами было уничтожено несколько цехов завода "Мотор Сич". На самом же деле "прилет" случился в жилом квартале, из-за чего пострадали дома и крупный торговый центр.

Подробности расскажет "Телеграф", ссылаясь на заявление Минобороны рф.

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Стоит отметить, что частично россияне сообщили правду —Запорожье было атаковано ракетами как с воздуха, так и с моря. А вот с конечной целью их оружия вышла конкретная промашка.

Чиновники страны-агрессора убеждают своих граждан, что разрушили производственные цехи, принадлежащие заводу "Мотор Сич". Такую атаку их якобы понудил совершить выпуск на заводе авиационных двигателей для боевой украинской авиации, а также БПЛА.

Впрочем, бесконечная фантазия россиян не соответствует действительности. На деле ракеты повредили несколько десятков жилых домов в частном секторе. Также был разбит местный торговый центр. Видео "прилета" внутри ТЦ уже опубликовало множество новостных пабликов.

Напомним, ранее мы писали, существует ли угроза полного захвата Запорожской области. Также появилась информация, что местные коллаборанты, сотрудничающие с оккупантами, хотят, чтобы Запорожский регион был включен в состав рф.