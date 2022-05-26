Штайнмайер сделал громкое заявление насчет переговоров с путиным и вывода войск из Украины
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Лидер ФРГ призвал путина немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к кровавому агрессору владимиру путину и публично призвал его вывести свою армию из Украины, а также принять участие в прямых переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Об этом он заявил во время своего выступления по случаю Дня немецких католиков в Штутгарте в среду, 25 мая, пишет Deutsche Welle.
"Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия. Господин путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!", — призвал он.
Немецкий лидер также подчеркнул, что военная агрессия российского президента путина затрагивает не только украинцев, ведь из-за того, что рф заблокировала порты в Украине, приостановился экспорт миллионов тонн зерна, что спровоцировало существенное увеличение его стомости в мире.
"Многие регионы мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", — пояснил Штайнмайер.
В заключение президент ФРГ отметил, что последствия войны, которую на украинских землях развернула россия, ударят не только по Украине, но и по тем странам, что еще не оправились от пандемии коронавируса, а также по регионам, где наблюдается климатический кризис из-за высыхания почвы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не собираются соглашаться на уступки агрессору относительно территориальной целостности и суверенитета страны, а также замораживание конфликта даже несмотря на сильное давление со стороны российской федерации на восточном направлении, а также просьбу партнеров "сохранить лицо путина".