прокремлевская пропаганда достигает все новых горизонтов

Главарь боевиков на Донбассе денис пушилин заявил, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе якобы нашли украинских бойцов, которые скрывались или отстали при сдаче в плен. Пока стопроцентной уверенности, что бомбоубежища меткомбината полностью "зачищены", будто бы нет.

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Об этом он сказал в четверг, 26 мая, — передают росСМИ.

"На "Азовстали" нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. Пока нет 100% гарантии полной зачистки завода", — заявил пушилин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне мид россии выступило с рядом заявлений, в одном из которых речь шла об обмене пленными, в частности, и о возвращении украинских защитников из "Азовстали". По словам заместителя главы ведомства андрия руденко, обмен мариупольских бойцов между Украиной и россией возможен только после того, как украинские военные будут осуждены.

Также следует напомнить, что по сообщению главаря боевиков пушилина, украинских военных, которых эвакуировали на оккупированные территории Донбасса, ждет трибунал.