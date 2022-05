Враг готовится к штурму Славянска - названы сроки: карта боев в Украине

Оккупанты максимально стягивают силы

Бои вокруг Северодонецка и в самом городе продолжаются. Из Луганской области приостановили эвакуацию после обстрела гражданского авто гумпомощи, в результате которого погиб французский журналист.

Исследователи Institute for the Study of War отметили, что российские войска также продвигаются к Славянску и уже в ближайшие недели могут пойти на штурм города. Чтобы восстановить наступление на Славянск и Барвинково они перегруппировываются под Изюмом.

На юге украинское освобождение не продвинулось, но оно уже нарушило часть российских операций. Враг пытался снова захватить отбитую территорию.

Восток Украины

Под Изюмом враг перегруппировывался, безуспешно атакует, в частности Курульку (30 км от Изюма в Барвенковском районе). В этом районе стянуто большое количество техники — добавились еще 250 единиц. россия не оставила желания продвинуться на юго-восток — враг все чаще наступает от Изюма и на запад от Лимана. Оккупанты заявляют о занятии сел Старый Караван и Диброва между Лиманом и Славянском. Исследователи считают, что штурм последнего запланирован на ближайшие недели, несмотря на приоритет атак на Северодонецк перед другими направлениями.

Ситуация в Северодонецке не улучшилась — оккупанты в городе, они контролируют северо-восточный и юго-восточный края настеленного пункта. Бои вокруг продолжаются — в Тошковке, Устиновке, Вороново, Бороском, Метелкино. Это значит, что россияне пытаются замкнуть кольцо вокруг города.

Восточнее Бахмута на юг и на север россия продолжает штурм. Бои идут в Камышевахе, Новолуганском, Берестове. Аналитики счиатют, что вероятно, их интересуют линии логистики, а не захват Бахмута.

Харьков

Ситуация сохраняется, россия обстреливает Харьков и пригороды (Одноробовка, Уды, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны и другие населенные пункты). Их цель — сдержать продвижение украинских военных.

Юг Украины

россия пытается сдержать украинское продвижение на юг — они перегруппировывают силы, пытаются отбить позиции на восточном берегу реки Ингулец, обстреливают украинских военных. Но исследователи считают, что это локальная операция и дальнейшего продвижения не запланировано. Обстрелы Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской областей продолжаются.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты отступили из Николаевки Херсонской области. При этом на юге в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна — без него миру угрожает голод.