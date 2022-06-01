Продвигаясь на востоке, россия "отгребает" на юге: карта боев в Украине

Россияне на Луганщине стараются обойтись без форсирования рек, которое у них проходит неудачно, и идути по земле

Вокруг Северодонецка все теснее сжимается кольцо окружения, бои с врагом также идут и в самом городе. В опасности и соседний Лисичанск, на который оккупанты могут наступать из Тошковки.

Исследователи Института изучения войны (ISW) считают, что на такой штурм враг может пойти, чтобы избежать боя через Северский Донец. Также россияне отдельное внимание уделили наступлению на Славянск с двух сторон: от Изюма на юго-восток и от Лимана на запад.

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На северо-западе Херсонской области продолжается контрнаступление Украины, хоть и ограниченное, оно давит на российских военных.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские войска пытаются атаковать в сторону Славянска з изюмского направления, они обстреливают украинские позиции на юг от города и на запад, и на юг. Также они нанесли удары по Долгенькому, Вернополью, Гусаровке и большой Камышевахе. Российские источники утверждают, что между Изюмом и Славянском уже начались бои, в частности в Святогорске. К Славянску враг подбирается и со стороны Лимана. Исследователи отмечают, что россия хочет установить контроль над Донецкой областью, захватив Славянск и Краматорск, но могут ли — пока оценить нельзя.

Карта боев на Донбассе

Уже более 2/3 Северодонецка захвачены российскими солдатами, в ближайшие дни может начаться "зачистка" сел вокруг города, для поддержки окружения. Россияне также наступают от Тошковки (населенный пункт южнее Северодонецка ), где еще продолжаются бои. Такое наступление позволит наступать на Лисичанск с юга, а не из Северодонецка через реку Северский Донец, у россиян переправы не задались.

Карта боев вокруг Северодонецка

Также войска рф продолжают наступать восточнее Бахмута, бои идут в Золотом, Камышевахе, Нырковом, Берестове, Покровском, Доломитном. Росвойскам важно это направление так как северо-восточнее Бахмута идут линии логистического снабжения. Отмечено также продвижение врага на рубеже Донецкой и Запорожской области, под оккупантами Благодатное и Нескучное, а также, вероятно, Новоселовка Вторая.

Харьков

Россияне продолжают обстреливать Харьков и города в округе, сдерживают украинских военных от выхода к границе.

Харьков на карте боевых действий

Юг Украины

Украинские Силы сопротивления теснят врага к востоку от реки Ингулец. Также предприняты несколько локальных контратак к западу. Контрнаступление на Давыдов Брод, населенный пункт на стратегической трассе в сторону Запорожья и Кривого Рога, может не дать россии поддерживать свои части севернее. Об освобождении населенного пункта пока официально не сообщалось.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты подрывают мосты через реку Ингулец на Херсонщине, чтобы попытаться замедлить украинское освобождение юга.

Напомним также, что под Изюмом была замечена воздушная эскадрилья вертолетов Ка-52. Она накануне стала меньше — из ПЗРК "Игла" украинский военный "посадил" вертолет.