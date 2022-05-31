У россиян паника: в Одессе заметили признак

Корабли россии пытаются держаться от берега на расстоянии

Поставки Украине оружия от западных стран серьезно "напрягают" российских военных. Панический характер действий заметили в Одессе.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук отчитался о ситуации в регионе. Он отметил, что ночь прошла без обстрелов, а вот на море ситуация изменилась.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Несколько кораблей врага отошли в район временно оккупированного Крыма, а в Черном море остался один корабль на котором есть крылатые ракеты "Калибр". "Получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает на болотах панические настроения", — пишет Братчук.

Читайте также: Категория Интервью Бросит ли Россия десант на Одессу и как отогнать оккупантов от побережья, - ответ военного обозревателя Обстановка в Черном море, главные угрозы для юга Украины и необходимая защита - обо всем этом в интервью со "злым одесситом" Александром Коваленко

В ОК "Юг" также отметили корабль врага, но уточнили, что к острову Змеиный плывут десантный катер "Дюгонь" и два скоростных десантных катера "Раптор". Их цель — обеспечение подразделений врага, занявших остров. Военные также отметили, что корабли противника держатся подальше от берега, опасаясь получить ракетой. Напомним, именно такая судьба постигла флагман Черноморского флота рф "Москву", которой активно ищут замену.

В Одесской области жители также могли слышать взрыв — на берег продолжает выбрасывать вражеские мины. Их своервеменно вылавливают и уничтожают. Военные призывают к осторожности.

Как ранее писал "Телеграф", российские войска пытаются закрепиться на острове Змеиный, который важен как плацдарм для контроля за Черным морем. Они также пытаются поднять со дна затопленные суда, чтобы вернуть их на воду.