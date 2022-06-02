Укр

россия сжимает кольцо вокруг Северодонецка и Лисичанска: карта боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинская артиллерия Новость обновлена 02 июня 2022, 06:52
Украинская артиллерия

Контрнаступательные действия на юге заставили россиян понервничать и предпринять разведку боем

Вооруженные силы Украины продолжают успешно освобождать Херсонскую область. После серии контратак, россияне разрушили мосты через реку Ингулец, но украинские военные все еще близко к одной из наземных линий связи армии рф и могут помешать использовать ее как источник снабжения.

Исследователи Института изучения войны уверены, что это может подорвать способность росвойск противостоять украинским контрнаступлениям с севера. На востоке при этом готовятся к появлению партизанского движение, в связи с чем россия сгоняет свою полицию "в отпуск".

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Также стало известно о переброске еще одной БТГ в Купянск, который находится далеко от мест боев под оккупацией. Это также связывают с попытками противостоять партизанскому движению. У российских войск на востоке получилось продвинуться севернее Славянска и к северу от Авдеевки, попытка продвинуться к Лисичанску имеет ограниченные успехи.

Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Наступление россиян со стороны Изюма пока не подтверждено, но попытка продвинуться была. Атаки провели на Дибровное и Долгенькое, бои также идут юго-западнее в районе Курульки и Большой Камышевахи. Врагу удалось продвинуться севернее Славянска — захвачена Яровая и Святогорск, исследователи пишут, что враг идет в западном направлении от Лимана. Но дорога из Райогородка не под их контролем и пока они не могут пересечь мост через Северский Донец.

Карта боевых действий на востоке (Луганщина, Харьковщина)
Карта боевых действий на востоке (Луганщина, Харьковщина)

Украинские войска отходят от Северодонецка, оккупанты пытаются продвинуться на северо-запад к Лисисчанску, через Устиновку и Мирную Долину, чтобы не форсировать Северский Донец. Для возможности наступать на Лисичанск с запада пытаются взять под контроль Белогоровку и Врубовку. На юг от Северодонецка Тошковка, вероятно, под украинским контролем.

Карта боевых действий в окрестностях Северодонецка
Карта боевых действий в окрестностях Северодонецка

На территории Донецкой области оккупанты продолжают пытаться прорваться к шоссе северо-восточнее Бахмута, чтобы облегчить себе окружение Северодонецка-Лисичанска. Появляются различные данные о ситуации вокруг Авдеевки, предположительно, росвойска могли выйти на шоссе из Донецка в Константиновку. Если это так, и они закрепились там, то оккупанты могут им воспользоваться для движения в сторону Константиновки, Краматорска, Славянска.

Харьков

Россия продолжает обстреливать Харьков и окрестности из артиллерии, применяет авиацию. Кроме областного центра под ударами Русские Тишки, Золочев, Дергачи, Циркуны, Веселое, Терновая.

Карта боев в Харьковской области
Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Украинские силы обороны находятся в километре от трассы Т2205. Хоть она и контролируется пока россией, но дорога в пределах досягаемости вооружения и если она перестанет быть наземной линией связи, то это подорвет российскую оборону на севере Херсонщины и Николаевщины. Бои продолжаются. Тем временем россияне в Запорожской области укрепляют вторую линию обороны и подтягивают войска — перебросили танковый батальон Т-62 и мотострелковый батальон в Васильевку. Враге перебросил ЗРК, РСЗО и средства радиоэлектронной борьбы на остров Змеиный.

Карта боевы в Херсонской области
Карта боевы в Херсонской области

Ранее "Телеграф" писал, что российские военные отрицают потери в Украине, заявив, что сейчас их почти нет. Тем временем по украинским данным, на войну россия кидает необученных срочников военного призыва апреля 2022.

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#Карта #Война #Карты