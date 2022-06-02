россия сжимает кольцо вокруг Северодонецка и Лисичанска: карта боев в Украине

Контрнаступательные действия на юге заставили россиян понервничать и предпринять разведку боем

Вооруженные силы Украины продолжают успешно освобождать Херсонскую область. После серии контратак, россияне разрушили мосты через реку Ингулец, но украинские военные все еще близко к одной из наземных линий связи армии рф и могут помешать использовать ее как источник снабжения.

Исследователи Института изучения войны уверены, что это может подорвать способность росвойск противостоять украинским контрнаступлениям с севера. На востоке при этом готовятся к появлению партизанского движение, в связи с чем россия сгоняет свою полицию "в отпуск".

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Также стало известно о переброске еще одной БТГ в Купянск, который находится далеко от мест боев под оккупацией. Это также связывают с попытками противостоять партизанскому движению. У российских войск на востоке получилось продвинуться севернее Славянска и к северу от Авдеевки, попытка продвинуться к Лисичанску имеет ограниченные успехи.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Наступление россиян со стороны Изюма пока не подтверждено, но попытка продвинуться была. Атаки провели на Дибровное и Долгенькое, бои также идут юго-западнее в районе Курульки и Большой Камышевахи. Врагу удалось продвинуться севернее Славянска — захвачена Яровая и Святогорск, исследователи пишут, что враг идет в западном направлении от Лимана. Но дорога из Райогородка не под их контролем и пока они не могут пересечь мост через Северский Донец.

Карта боевых действий на востоке (Луганщина, Харьковщина)

Украинские войска отходят от Северодонецка, оккупанты пытаются продвинуться на северо-запад к Лисисчанску, через Устиновку и Мирную Долину, чтобы не форсировать Северский Донец. Для возможности наступать на Лисичанск с запада пытаются взять под контроль Белогоровку и Врубовку. На юг от Северодонецка Тошковка, вероятно, под украинским контролем.

Карта боевых действий в окрестностях Северодонецка

На территории Донецкой области оккупанты продолжают пытаться прорваться к шоссе северо-восточнее Бахмута, чтобы облегчить себе окружение Северодонецка-Лисичанска. Появляются различные данные о ситуации вокруг Авдеевки, предположительно, росвойска могли выйти на шоссе из Донецка в Константиновку. Если это так, и они закрепились там, то оккупанты могут им воспользоваться для движения в сторону Константиновки, Краматорска, Славянска.

Харьков

Россия продолжает обстреливать Харьков и окрестности из артиллерии, применяет авиацию. Кроме областного центра под ударами Русские Тишки, Золочев, Дергачи, Циркуны, Веселое, Терновая.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Украинские силы обороны находятся в километре от трассы Т2205. Хоть она и контролируется пока россией, но дорога в пределах досягаемости вооружения и если она перестанет быть наземной линией связи, то это подорвет российскую оборону на севере Херсонщины и Николаевщины. Бои продолжаются. Тем временем россияне в Запорожской области укрепляют вторую линию обороны и подтягивают войска — перебросили танковый батальон Т-62 и мотострелковый батальон в Васильевку. Враге перебросил ЗРК, РСЗО и средства радиоэлектронной борьбы на остров Змеиный.

Карта боевы в Херсонской области

Ранее "Телеграф" писал, что российские военные отрицают потери в Украине, заявив, что сейчас их почти нет. Тем временем по украинским данным, на войну россия кидает необученных срочников военного призыва апреля 2022.