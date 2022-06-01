Потерь опять нет: в россии поразили новым враньем о "спецоперации"

По мнению российского депутата, "спецоперация" идет по плану

россия, которая 98 дней ведет полномасштабное наступление в Украине, практически не несет потерь на фронте.

Таким нелепым комментарием отметился глава комитета госдумы рф по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Россиянин заявил, что подход к "спецоперации" был изменен, передают РИА Новости.

Картаполов рассказал, что российская армия по началу даже не использовала оружия в Украине. Но, когда "российских солдат начали расстреливать, жечь, захватывать в плен", тактика и подход "к самой сути операции" были изменены. По словам российского депутата, армия рф "практически перестала нести потери". Он объясняет это "изменением подхода к тактике ведения боевых действий".

"Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", — заявил Картополов.

В Генштабе ВСУ сообщают, что россияне потеряли на войне свыше 30 000 солдат (данные за 1 июня).

Инфографика потерь армии рф в Украине

Депутат также рассказал, когда закончится "спецоперация". По его словам она ("спецоперация") идет по плану и завершится когда власти Украины "созреют до переговоров".

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Ранее сообщалось, что командующий войсками оккупантов в Украине куда-то исчез.

Напомним, в Кремле ответили на вопрос о возможной аннексии украинских территорий, которые сейчас находятся под оккупацией.