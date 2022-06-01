россия не оставляет попыток аннексировать украинские земли, однако украинцы свою Родину делить ни с кем не намерены

Спикер кровавого российского президента дмитрий песков заявил, что решения о будущем так называемых "луганской и донецкой народных республик", а также Херсонщины и Запорожья, находящихся под оккупацией рф, должны принимать исключительно их жители.

Об этом он сказал в среду, 1 июня, на очередном прессбрифинге, отвечая на вопросы журналистов, согласится ли президент российской федерации владимир путин с утверждением секретаря генерального совета "Единой россии" андреем турчаком, что "лднр" и Херсонщина стопроцентно войдут в состав россии, — пишет "Интерфакс".

"Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее. Именно жители двух государств – "лнр" и "днр", а также жители территорий – Запорожья и Херсонщины, именно они должны принимать решение о своем будущем. И мы не сомневаемся, что они примут правильное решение", — сказал кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за попыток российской федерации аннексировать еще одну часть Украины, США приняли решение предотвратить вероятные действия кремля и согласовали новый пакет санкций против страны-агрессора.

Между тем, на 98-й день войны с Украиной российским оккупантам удалось захватить большую часть города Северодонецк, откуда противник будет пытаться продвинуться в направлении Бахмута, Соледара, а также, вероятно, в Славянск и Краматорск. Блокада этих городов может позволить захватчикам в дальнейшем продвинуться в глубь восточной части Украины.