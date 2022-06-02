"Качественная броня спасает жизнь": немецкий шлем спас украинского воина — сеть в восторге (фото)

Пользователи сети поблагодарили правительство Германии за передачу защитных шлемов нашим воинам

В четверг, 2 июня, сеть покорила фотография украинского военного, которого от смертельно опасного ранения в голову спас шлем Бундесвера, предоставленного Германией Украине в качестве военной помощи для борьбы с российскими оккупантами.

Фото облетело социальные сети и собрало много одобрительных отзывов от украинцев, которые отметили, что качественная броня и амуниция от западных партнеров спасла не одну жизнь украинских воинов.

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На кадре шлем воина, по всей видимости, после попадания обломка вражеского снаряда. От силы удара заднюю часть каски вырвало, однако голова военного осталась невредимой. Будь военный без защиты для головы — неизвестно, чем бы могла закончиться ситуация.

Пользователи сети почти единогласно сошлись во мнении, что качественная немецкая броня спасает жизнь украинцев. Некоторые вспомнили скептицизм, с которым в начале общество восприняло передачу этих шлемов Германией, и отметил, что военный точно не будет упрекать немцев за это.

Напомним, что в ближайшее время Украина получит от Германии ракеты противовоздушной обороны IRIS-T SL — это самая современная система противовоздушной обороны из ФРГ.

Также "Телеграф" сообщал, что Украина все же получит от Германии зенитные самоходные установки Gepard. Первая партия в количестве 15 единиц должна поступить в Украину в середине июля.