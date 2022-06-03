"Очень дорогой провал россии": британская разведка наглядно показала 100 дней войны в Украине

Эксперты указали на провалы командования российской армии

Министерство обороны Великобритании на 100-ый день войны в Украине показало, как изменялась ситуация на фронтах во время наступления российских войск и удачных контратак Сил обороны Украины.

Соответствующая публикация в пятницу, 3 июня, появилась в Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства. Эксперты пришли к выводу, что наступление РФ на украинские земли стало огромной ошибкой, а страна-агрессор провалила все свои намерения.

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Британские эксперты отметили, что нападение РФ на Украину — это "дорогостоящий провал" страны-агрессора. Более того, за 100 дней вторжения российской армии не удалось реализовать поставленные перед ними цели — в частности, взятие Киева, Харькова и других крупных городов Украины.

Кроме того, командование российской армии, несмотря на то, что боеготовность многих подразделений была очень ограничена, раскинуло силы слишком тонко и без достаточной поддержки со стороны артиллерии и авиации. Очевидно, что это стоило армии РФ значительных потерь и живой силы, и военной техники.

Что касается плана российских властей, отмечают британские разведчики, он базировался на слишком оптимистичных оценках "встречи" русских в Украине.

А сейчас вражеская армия приняла "стратегию истощения" и пытается добиться хоть каких-то успехов на Донбассе, бросая на это все силы.

Напомним, что по состоянию на 3 июня наиболее "горячими" участками фронта оставались отдельные населенные пункты Донецкой и Луганской областей, а также Херсонское направление. Оккупанты пытались продвинуться от Изюма до Славянска, пока украинские защитники постепенно идут в Херсон, успешно форсировав реку Ингулец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что потери российской армии в Украине составляют 250-400 человек в сутки.