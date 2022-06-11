Бывший российский топ-чиновник пошел воевать с рф: видео

Известный россиян будет с оружием в руках очищать Украину от путинских войск

Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, который считает, что война Украины с рф длиться уже около 20 лет, вступил в легион "Свобода России".

Об этом Волобуев сообщил сам, передает YouTube-канал Легион "Свобода России".

Пресс-служба легиона опубликовала видео, на котором бойцы подразделения проводят тренировку. На кадрах засветился и Волобуев. Он призвал россиян, которые хотят для страны лучшего, присоединятся к ним, чтобы свергнуть режим президента рф владимира путина.

"Все супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России". Парни из россии, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы россия стала свободной, демократической страной, присоединяйтесь", — заявил Волобуев.

Справка: Легион "Свобода России" — российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от вторжения рф. Подразделение было сформировано из числа бывших военнослужащих вооруженных сил рф и добровольцев.

Советник главы ОП Алексей Арестович в начале мая заявил, что ячейки легиона "Свобода России" начали появляться в рф. К слову, бойцы этого подразделения пообещали отомстить путину.