ВСУ отразили несколько атак на Донбассе, россияне обороняются на юге: свежая карта боев

Россияне продолжают наступление на Донбассе

В воскресенье, 12 июня, на 109-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за последние трое суток.

Карта боевых действий 12 июня

Карта боевых действий 9 июня

По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции минометами, ствольной и реактивной артиллерией в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. Украинские воины отразили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения наших войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.

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Ранее сообщалось, что захватчики устроили в Мелитополе "день россии".

Напомним, постпред Украины в ООН заявил, что кровавого диктатора владимира путина и его приспешников ждет ад.