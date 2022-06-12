ВСУ отразили несколько атак на Донбассе, россияне обороняются на юге: свежая карта боев
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Россияне продолжают наступление на Донбассе
В воскресенье, 12 июня, на 109-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за последние трое суток.
По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.
На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.
На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции минометами, ствольной и реактивной артиллерией в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. Украинские воины отразили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения наших войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.
Ранее сообщалось, что захватчики устроили в Мелитополе "день россии".
Напомним, постпред Украины в ООН заявил, что кровавого диктатора владимира путина и его приспешников ждет ад.