"Долго ждать не можем": в Минобороны рассказали, сколько западного оружия еще нужно для ВСУ

Украине нужно еще много оружия, чтобы отбить российское вторжение

Украина не сможет победить в войне против россии без помощи стран Запада, однако на данный момент ВСУ получили лишь около 10% всех запрошенных вооружений.

Об этом рассказала в эфире единого телемарафона украинских новостей заместитель министра обороны Анна Маляр.

"От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили примерно 10 процентов", — сказала она.

По словам Маляр, Западу стоит ускорить темпы предоставления военной помощи, поскольку каждый день промедления приводит к потерям жизней украинских военнослужащих и мирного населения, разрушениям городов и временной оккупации новых территорий.

"И поэтому, к сожалению, мы не можем ждать очень долго, потому что ситуация очень сложная", — сказала она.

В Минобороны надеются, что партнеры не только вызовутся оказать помощь, но и сделают это в четкие временные рамки в ближайшее время, а также предоставят именно ту помощь, которая необходима украинским защитникам.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал, что Украине для победы необходима еще тысяча гаубиц, 300 систем РСЗО, пятьсот танков и много бронетехники.

"Телеграф" поговорил с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым, который рассказал, насколько эти оценки соответствуют действительности, и когда Запад может ускорить поставки военной помощи.