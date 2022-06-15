Укр

У Зеленского жестко проехались по медведеву из-за слов об Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Подоляк ответил медведеву на слова о будущем нашей страны Новость обновлена 15 июня 2022, 16:11
Подоляк ответил медведеву на слова о будущем нашей страны

В Офисе президента усомнились, будет ли медведев существовать через 2 года

Вызывающий выпад против нашей страны от заместителя главы российского Совбеза дмитрия медведева, заявившего, что Украины через 2 года может и не существовать, не остался без внимания советника главы ОПУ Михаила Подоляка. Ответ был довольно резким.

Так, в собственном Twitter-аккаунте Подоляк написал, что экс-президент россии способен только брызгать ядом и ничего другого он не умеет. Представитель Офиса президента также усомнился в том, будет ли политическая фигура медведева существовать через два года.

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"Если бы у российского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, что глава российского Совбеза взбесился после того, как узнал, что благодаря американскому ленд-лизу Украина сможет получать еще и природный газ. Сначала медведев попытался навязать любимый кремлевский нарратив, что "Украина зимой замерзнет", а попытки официального Киева получить газ от США связаны именно с этим. А потом он вообще заявил, что "Украина через 2 года не будет существовать".

Ранее "Телеграф" сообщал, что рупор Кремля дмитрий песков поспешил поддержать своего коллегу по цеху, вставив еще один пропагандистский тезис о "националистических группировках в Украине".

Теги:
#Украина #Дмитрий Медведев #Россия #Война #Михаил Подоляк