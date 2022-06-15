Украина получит военную помощь от Канады на 9 миллионов: что входит в новый пакет

Власти Канады отметили, что готовы помогать Украине круглосуточно

В среду, 15 июня, Канада сообщила о новом пакете военной помощи для Украины. Наши военные в его рамках получат заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.

Как передает The Guardian, на оружие для Украины Канада выделит 9 миллионов канадских долларов (около 225 млн грн).

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Отмечается, что о предоставлении Украине военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, украинским военным передадут 10 заменимых стволов для гаубиц М777, ранее Украине переданных западными партнерами.

"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы оказывать Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности", — отметила Анита Ананд.

Напомним, 15 июня в Брюсселе состоялась очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", почему эта встреча имеет огромное значение — и что не так с поставкой вооружения в Украину.

Также мы сообщали, что аналитики Financial Times подсчитали, сколько вооружения уже было обещано или передано Украине.