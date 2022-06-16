россия концентрируется на Бахмутском направлении и укрепляется на юге: свежие карты боев в Украине

Враг хочет завершить кольцо окружения украинских войск

Севернее-восточнее Харькова продолжаются бои, а Северодонецк держится, несмотря на удары по нему и ближайшим населенным пунктам.

Согласно данным Института изучения войны, враг пытается наступать вокруг трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы помешать украинскому снабжению. Наступление россиян на Славянск продолжается.

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На юге оккупанты укрепляют позиции в Херсонской и Запорожской области, усиливают присутствие в Черном море.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: город и прилегающие населенные пункты под обстрелом, враг пытается изолировать украинских военных, после того как россияне разрушили мосты. Атака на город идет с разных направлений, но завод "Азот" не захвачен. Журналист Юрий Бутусов сообщает из города, что места переправ обстреливаются россиянами, а также на "Азоте" остались 520 гражданских лиц.

Росармия атакует в Тошковке, чтобы наступать на Лисичанск вместо форсирования Северского Донца.

Карта боев вокруг Северодонецка

Наступление на Славянск продолжается, российские источники сообщают о захвате Долины в 20 км от города. Они также могут использовать позиции вокруг Богородичного для операций вдоль трассы М03, которая больше известна как Киев-Харьков-Довжанский. Ее участок проходит через Славянск и Бахмут.

Восточнее Бахмута оккупанты также наступают и могли прорвать украинскую оборону во Врубовке, где вчера еще шли бои, также атакуют Николаевку, Ясиловку, Яковлевку, Берестовое. Эти села находятся в 10 км от трассы. В этот район из Купянска перебросили дополнительные силы. Исследователи указывают, что концентрация войск на этом направлении может быть связано с попыткой завершить окружение Лисичанска и Северодонецка.

Карта боев в Харьковской и Луганской областях

Харьков

Оккупанты продолжают наступление. Бои могут идти в селе Рубежном, Цуповке, Терновой, Старом и Верхнем Салтове. Харьков и область под обстрелом.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

россия предпочитает готовиться к вероятным украинским контратакам. Враг улучшает свои позиции возле двух населенных пунктов на юго-восток от Давыдового брода. Также в Днепрорудное перекинули технику из Крыма, а в Васильевке враг перегруппировывается. Чтобы усилить позиции в Мелитополе противник развернул комплекс РЭБ.

Тем временем на острове Змеиный увеличивается количество российской техники, а оккупанты запустили морской порт в Херсоне.

Карта боев на юге Украины

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Ранее "Телеграф" писал про главную цель ВСУ — это Керченский мост, по которому на юг Украины завозятся российские военные и техника.

Несмотря на наличие у россиян большего количества артиллерийского вооружения, украинцы имеют перед ними определенное преимущество, считают в США.