США отправят Украине дополнительные боевые вертолеты: детали

Украина получит от США еще одну партию вертолетов

США отправили в Украину еще 11 боевых вертолетов Ми-17 (экспортная версия Ми-8) на нужды ВСУ, которые продолжают противостоять полномасштабному вторжению россии.

Соответствующее видео, на котором видна погрузка вертолетов в транспортный самолет, было обнародовано в Твиттер Министерства обороны Украины.

"11 вертолетов Ми-17 с базы ВВС США Дэвис-Монтень в Аризоне направились в Украину. Они будут защищать нашу страну от российских террористов", — говорится в подписи к видеозаписи.

Стоит напомнить, что о поставках первых вертолетов Ми-17 стало известно еще в средине мая. Тогда сообщалось, что они изначально предназначались правительству Афганистана для борьбы с талибами. Однако после того, как "Талибан" захватил власть в стране, эти вертолеты было решено передать на нужды украинской армии.

Изначально говорилось о поставках 11 вертолетов, но судя по всему, США решили предоставить дополнительные.

Как сообщалось ранее, Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты М-80А, а Германия тем временем передала Украине первые САУ Panzerhaubitze 2000.