Погода на неделю: где к выходным ждать солнца
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Погода все еще по-июньски нестабильная
В Украине эта неделя будет преимущественно дождевой, жарких и теплых дней стоит ждать только к выходным и то — далеко не всем украинцам.
Дожди оставят западную часть страны и на выходных здесь будет солнечно. Тогда как прогноз по Украине показывает, что в остальной части страны дождевая и грозовая погода сохранится.
Согласно прогнозу сайта "Синоптик", в части городов центра и востока осадков к выходным не будет. В Днепре, Запорожье, Одессе яркого солнца ждать не стоит, небо затянет облаками. Температура снизится на несколько градусов в четверг-пятницу, но уже к воскресенью снова поднимется. Прохладнее всего будет в среду — до +19.
В Одессе холоднее всего будет в пятницу — до +20 по Цельсию.
Во Львове, в отличие от других крупных городов, погода побалует украинцев. К выходным будет ясно, температура поднимется до +26 +27 и будет расти.
В Харькове также установится солнечная и жаркая погода, но несколько позже — по субботу включительно здесь обещают дожди.
В Киеве выходные пройдут без осадков, но с облаками. К воскресенью потеплеет до +27, а самым холодным днем станет среда с +19.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле в Украине будет много дождевых дней — более половины месяца прогнозируют ежедневные осадки. Не ожидается также и рекордной жары.