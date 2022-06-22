Погода на неделю: где к выходным ждать солнца

Погода все еще по-июньски нестабильная

В Украине эта неделя будет преимущественно дождевой, жарких и теплых дней стоит ждать только к выходным и то — далеко не всем украинцам.

Дожди оставят западную часть страны и на выходных здесь будет солнечно. Тогда как прогноз по Украине показывает, что в остальной части страны дождевая и грозовая погода сохранится.

Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на воскресенье

Согласно прогнозу сайта "Синоптик", в части городов центра и востока осадков к выходным не будет. В Днепре, Запорожье, Одессе яркого солнца ждать не стоит, небо затянет облаками. Температура снизится на несколько градусов в четверг-пятницу, но уже к воскресенью снова поднимется. Прохладнее всего будет в среду — до +19.

Погода в Днепре на неделю

Погода в Запорожье на неделю

В Одессе холоднее всего будет в пятницу — до +20 по Цельсию.

Погода в Одессе на неделю

Во Львове, в отличие от других крупных городов, погода побалует украинцев. К выходным будет ясно, температура поднимется до +26 +27 и будет расти.

Погода во Львове на неделю

В Харькове также установится солнечная и жаркая погода, но несколько позже — по субботу включительно здесь обещают дожди.

Погода в Харькове на неделю

В Киеве выходные пройдут без осадков, но с облаками. К воскресенью потеплеет до +27, а самым холодным днем станет среда с +19.

Погода в Киеве на неделю

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле в Украине будет много дождевых дней — более половины месяца прогнозируют ежедневные осадки. Не ожидается также и рекордной жары.