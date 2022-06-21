Мощные ливни и бури накрыли Украину: народный синоптик рассказал, сколько продлится непогода

Град, ураган и даже торнадо – такой прогноз погоды для Украины озвучил народный синоптик

После мощного ливня и ураганного ветра в Киеве непогода накроет и другие регионы Украины. В ближайшие семь дней ожидаются не только дожди и град, а и ураганы, грозы и даже торнадо.

Как сообщает "Телеграф", такой прогноз погоды озвучил на своей странице в Facebook народный синоптик Станислав Щедрин. Вероятность осадков в течение этой недели подтверждают и прогнозы других синоптиков.

Так, Щедрин сообщает, что с 21 по 28 июня в Украине будет больше выпадать осадков. По его прогнозу, во многих областях пройдут очень сильные ливни, также возможны сильные грозы, местами град крупный, шквалы. Более того, Щедрин сообщил, что в некоторых районах возможны даже торнадо.

Исходя из прогнозов Укргидрометцентра, не стоит ждать сухой погоды в среду, 22 июня, жителям всех регионов, кроме Одессы и Крыма, а также Ужгорода и Ивано-Франковска. В четверг, 23 июня, дожди отступят от запада страны, но вплоть до воскресенья, 26 июня, осадки продолжатся на большей территории Украины.

Погода 22 июня в Украине. Карта УкрГМЦ

Погода 26 июня в Украине. Карта УкрГМЦ

По данным ресурса Gismeteo, в Киеве дождливая погода будет сохраняться до 29 июня. Температура колеблется от +17 до +29 градусов.

Прогноз погоды для Киева

Подобная синоптическая ситуация, исходя из данных портала, ожидается и в Харькове. Столбики термометров будут то опускаться до 19 градусов тепла, то подыматься выше +28.

Прогноз погоды для Харькова

Во Львове дней с грозами и дождями будет несколько меньше, чем в других регионах. А воздух здесь будет постепенно прогреваться до 32 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды для Львова

Сухой погоды не стоит ждать и на юге страны. К примеру, в Одессе прогнозируют ливни и грозы в течение 24-28 июня. Температура воздуха будет составлять в этот период от 19 до 28 градусов тепла.

Прогноз погоды для Одессы

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптик Игорь Кибальчич предупредил об угрозе засухи в ряде регионов Украины. Также он озвучил прогноз погоды на конец июня и сообщил, что температура воздуха в отдельные дни будет достигать +33 градуса, а в последние дни месяца повысится еще на 1-3 градуса.