Придет похолодание, но ненадолго: начало июля готовит погодные сюрпризы

В середине месяца возможны природные катаклизмы

Нынешний июль подготовил для украинцев настоящие температурные качели, ведь начнется с ощутимого похолодания. Впрочем, уже после окончания первой декады ртутные столбики термометров снова дружно поползут вверх.

Больше конкретики о погодных условиях второго месяца лета "Телеграф" узнал от народного синоптика Владимира Деркача. Отметим, что специалист годами наблюдает за изменениями погоды, поэтому имеет огромный опыт в этом деле.

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Первые июльские дни могут стать весьма дождливыми и промозглыми, как на экватор лета. Температура воздуха слегка снизится, однако будет оставаться в пределах разумного. Уже после окончания первой декады погода возьмет курс на улучшение, количество дождей значительно снизится.

Несмотря на то, что и в дальнейшем июль будет "капризничать" в плане температурных перепадов, остальная часть месяца должна быть более теплой. Однако из-за некоторых погодных качелей середина месяца будет особо богатой на различные природные катаклизмы. Поэтому не следует удивляться, если услышите предупреждение о сильном шквальном ветре или даже урагане — резкие изменения погоды располагают к этому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ближайшие июньские дни могут стать для Украины настоящим испытанием в плане погоды. Все потому, что на нашу страну надвигается кратковременная засуха с весьма высокими температурами. Помимо физического дискомфорта такая погода может еще и нанести вред природе — из-за повышенной пожароопасности лесов.

Также мы рассказывали, какую погоду в целом стоит ждать в Украине до конца июня.