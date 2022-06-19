Похолодання настане, але ненадовго: початок липня готує погодні сюрпризи

У середині місяця можливі природні катаклізми

Цьогорічний липень підготував для українців справжню температурну гойдалку, адже почнеться із відчутного похолодання. Втім, вже після закінчення першої декади ртутні стовпчики термометрів знову дружно поповзуть вгору.

Більше конкретики щодо погодних умов другого місяця літа "Телеграф" дізнався від народного синоптика Володимира Деркача. Зазначимо, що фахівець роками спостерігає за змінами погоди, тому має величезний досвід у цій справі.

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Перші липневі дні можуть видатися дуже дощовими і прохолодними, як на екватор літа. Температура повітря дещо знизиться, проте залишатиметься в межах розумного. Вже після закінчення першої декади погода візьме курс на покращення, кількість дощів значно зменшиться.

Попри те, що й надалі липень "капризуватиме" у плані температурних перепадів, решта місяця має бути теплішою. Однак через деякі погодні гойдалки середина місяця буде особливо багатою на різні природні катаклізми. Тому не слід дивуватися, якщо почуєте попередження про сильний шквальний вітер чи навіть ураган — різкі зміни погоди спричиняють такі наслідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що найближчі червневі дні можуть стати для України справжнім випробуванням у плані погоди. Все тому, що на нашу країну насувається короткочасна посуха з вельми високими температурами. Крім фізичного дискомфорту така погода може ще й завдати шкоди природі через підвищену пожежну небезпеку лісів.

Також ми розповідали, яку погоду загалом варто чекати в Україні до кінця червня.