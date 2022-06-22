Освобождение защитников "Азовстали": Буданов сообщил новую подробность

В ГУР ожидают, что смогут вернуть "значительную часть" защитников Мариуполя в ближайшее время

Украинских защитников, которые героически держали оборону мариупольского завода "Азовсталь", планируют освобождать из плена поэтапно.

Как сообщил в эфире единого телемарафона украинских новостей глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, за один раз обменять всех украинских защитников не получится.

"Это не будет обмен за один раз, будет несколько этапов. Небольшие обмены происходят постоянно", — отметил он.

По словам Буданова, в его ведомстве надеются в скором времени вернуть значительную часть пленных защитников "Азовстали", о чем после этого будет сообщено в СМИ.

Также он отметил, что разведка обладает практически всей информацией о бойцах, защищавших Мариуполь и добавил, что большая часть из них находится в лагере для военнопленных в селе Аленовка.

Кроме того, Буданов подтвердил слухи о том, что периодически часть из них вывозится для следственных действий в россию.

Как сообщалось ранее, в начале июня представители разведки сообщили СМИ о том, что в плену у россиян находится 2449 защитников Мариуполя.