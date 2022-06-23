Перелом в войне наступил: Арестович назвал два направления, где выигрывает Украина
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По мнению советника главы Офиса президента, переломный момент наступил на международной арене
Силы обороны Украины добились успеха на Херсонском направлении, где стала заметна "полоска земли", а российская армия начала окапываться и переходить в оборону. Это произошло благодаря контрнаступательным действиям украинских военных.
Об этом в четверг, 23 июня, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в собственном Telegram-канале. Он назвал это своеобразной "Курской битвой", которую выиграет Украина.
"Херсон виден в бинокле офицеров ВСУ. До победы еще много крови придется пролить, но Херсон так же видно в бинокль. Наша "Курская битва" выиграна. Перелом в войне наступил", — сообщил Алексей Арестович.
Рассказал советник Ермака и о победах на международной арене, которые одержала Украина. В частности, Запад наконец полностью перешел на сторону Украины и подтверждением этому стали заявления Макрона, Шольца и Драги во время официального визита в Киев в этом месяце.
"Мы выиграли свою геополитическую "Курскую битву". Здесь также произошел перелом", — подчеркнул Арестович.
"Мероприятие гарантировало нам поддержку до полной победы. А что будет считаться победой, будет определять военно-политическое руководство Украины", — подчеркнул Арестович, отметив, что позиция Украины однозначна — возвращение под контроль всех определенных законодательно территорий и наказание виновных в военных преступлениях.
Он также добавил, что российские аналитики провалились, ведь не учли тот факт, что украинский народ будет защищать свою землю героически и до конца.
Ранее "Телеграф" сообщал, что судя по карте боевых действий в Украине, российские оккупанты сосредоточились на Донбассе и намерены захватить четыре крупных города.