Перелом в войне наступил: Арестович назвал два направления, где выигрывает Украина

По мнению советника главы Офиса президента, переломный момент наступил на международной арене

Силы обороны Украины добились успеха на Херсонском направлении, где стала заметна "полоска земли", а российская армия начала окапываться и переходить в оборону. Это произошло благодаря контрнаступательным действиям украинских военных.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в собственном Telegram-канале. Он назвал это своеобразной "Курской битвой", которую выиграет Украина.

"Херсон виден в бинокле офицеров ВСУ. До победы еще много крови придется пролить, но Херсон так же видно в бинокль. Наша "Курская битва" выиграна. Перелом в войне наступил", — сообщил Алексей Арестович.

Рассказал советник Ермака и о победах на международной арене, которые одержала Украина. В частности, Запад наконец полностью перешел на сторону Украины и подтверждением этому стали заявления Макрона, Шольца и Драги во время официального визита в Киев в этом месяце.

"Мы выиграли свою геополитическую "Курскую битву". Здесь также произошел перелом", — подчеркнул Арестович.

"Мероприятие гарантировало нам поддержку до полной победы. А что будет считаться победой, будет определять военно-политическое руководство Украины", — подчеркнул Арестович, отметив, что позиция Украины однозначна — возвращение под контроль всех определенных законодательно территорий и наказание виновных в военных преступлениях.

Он также добавил, что российские аналитики провалились, ведь не учли тот факт, что украинский народ будет защищать свою землю героически и до конца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что судя по карте боевых действий в Украине, российские оккупанты сосредоточились на Донбассе и намерены захватить четыре крупных города.