россия разбомбила стадион в Николаеве: фото последствий

Вражеская ракета попала в Центральный стадион Николаева.

Российские оккупанты во вторник утром, 28 июня, снова выпустили ракеты по Николаеву.

Как сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич, прилетело 8 ракет, три из них удалось сбить.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Под ракетную раздачу попадала гражданская инфраструктура. Пострадал 16-тысячный Центральный городской стадион. На 57-летнюю арену, которая никогда не знала бедствий, пришелся ракетный удар, полностью уничтоживший часть беговой дорожки.

"Ракета попала на наш центральный стадион. Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое… Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 м в ширину и 5 м вглубь", — рассказал Сенкевич.

Во время ракетного обстрела Николаева пострадал городской стадион

Центральный городской стадион — один из лучших стадионов Николаева. Является домашней ареной футбольных клубов "Николаев" и "Судостроитель". Стадион открыли в 1965 году, а реконструировали в 2018 — 2019 годах.

Так стадион выглядел до обстрела

Следует отметить, что это не первый случай, когда российские войска "денацифицируют" стадионы.

Так, в марте оккупанты разбомбили стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове. Наверное русские нашли там для себя какую-то "военную базу" и выпустили по стадиону пять-шесть ракет.

В результате авианалета арена им. Гагарина, на которой проводила домашние матчи местная команда, была полностью разрушена.

Россияне разбомбили стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове

От варварских действий россиян пострадал и стадион "Чемпион" в Ирпене Киевской области, где свои матчи проводили юношеские и женские сборные Украины.

Снаряды попали в футбольное поле

Российские военные разбомбили стадион

Разрушенный стадион в Ирпене

Ирпинский стадион "Чемпион" сильно разрушен

Напомним, россия продолжает обстреливать украинские города и убивать мирных жителей. Так, ракетный удар по Кременчугу, который пришелся на торговый центр, в понедельник, 27 июня, унес жизни как минимум 18 человек.

В этот же день оккупанты из ракетной артиллерии обстреляли и Лисичанск, снаряды попали в группу мирных жителей, которые пришли к цистерне набрать воды.