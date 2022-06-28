Украина своих не бросает: из плена освободили 17 защитников (видео)

Среди освобожденных 16 военных и 1 гражданский

Во вторник, 28 июня, на 125-й день войны в Украине из вражеского плена освободили 16 украинских военных и 1 гражданское лицо.

Об этом отчитались в Telegram-канале Координационного штаба по обращению с военнопленными ГУР Минобороны.

Отмечается, что обмен производился по формуле 17 (украинцев) на 15 (россиян). Среди освобожденных — 16 украинских военных, из которых 2 офицера и 14 солдат, также было освобождено одно гражданское лицо.

Координаторы обмена пленными отметили, что пятеро наших защитников имеют тяжелые ранения и нуждаются в безотлагательном лечении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 июня из плена удалось освободить известного украинского парамедика Юлию Паевскую (позывной "Тайра"), после чего у россиян началась настоящая истерика. Все дело в том, что вместо украинского парамедика россиянам отдали сына товарища Кадырова, но парень отказался ехать в россию и не признал себя пленником.

Также мы писали, что боевому медику Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 8 российских оккупантов. Одному из захватчиков, пытавшихся украсть вещи бойцов ВСУ, медик прострелил ногу, остальные же от испуга сдались.