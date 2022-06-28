Российский офицер-мародер попал в плен с 30 тыс. гривен и слитком золота (видео)

Россиянин признался в мародерстве

Во вторник, 28 июня, на 125-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось интервью российского офицера Ивана Глухова, который признался, что украл деньги и ценные вещи в домах украинцев в Циркунах (Харьковская область).

Соответствующее видео опубликовал Владимир Золкин на своем YouTube-канале.

Оккупант, который добровольно давал интервью, признался, что в пригороде Циркунов он украл 30 тысяч гривен, слиток золота, серебряную цепочку и монеты. Также он попал в плен с 150 долларами, которые ему дал на сигареты "ополченец". Россиянин рассказал, что ходил по домам украинцев, чтобы найти ковры для того, чтобы спать с удобствами в подвале. На одной из таких вылазок он решил обворовать мирных граждан. К слову, объяснить свое мародерство оккупант не сумел.

"Лейтенант, командир взвода Глухов Иван Дмитриевич (22.07.1998 Ульяновская область, Карсун). Еще 19-го февраля им объявили, что будут нападать на Украину. Все все знали заранее, и знали когда и куда они будут ехать! Оккупант наворовал 30 тыс. грн, доллары и золото, и надеялся увести все домой! Но не успел и попал в плен к доблестным ВСУ. Зачем и для чего ему было все это — не знает и объяснить не может. Война в Украине показала истинное лицо всей россии, особенно армии рф. Вторая армия мира — мародеры, воры и насильники", — написал Золкин под видео.

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Ранее сообщалось, что боевому медику из состава Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 8 оккупантов.

Напомним, в 28 июня между Киевом и москвой состоялся очередной раунд обмена пленными.