Укр

Враг штурмовал два стратегических объекта на Донбассе, идет бой (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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САУ AHS Krab на передовой Новость обновлена 30 июня 2022, 08:28
САУ AHS Krab на передовой

Украинских военных и гражданскую инфраструктуру нещадно поливают огнем

Оккупанты продолжают наседать на востоке — Харьковщина под обстрелом, была попытка прорыва в Деменьевке. На Славянском направлении враг перегруппировывается.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, чтобы блокировать Лисичанск и контролировать трассу Лисичанск-Бахмут, оккупанты атакуют территорию стратегического предприятия. Бои идут в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Город под обстрелом, как и Верхнекаменка, и Северск. Возле Волчеяровки оккупанты нанесли авиаудар. Наступление идет возле Верхнекаменки.

Атака на Лисичанск
Враг наступает на Лисичанск с юго-запада/ Основа - deepstatemap

Со стороны Бахмута обстрелы идут в Берестовом, Покровском, Звановке. Украинским войскам удалось отбить атаку врага и проредить его ряды в Клиновом и Новолуганском. Тут россияне пытались атаковать еще одно стратегическое предприятие — Углегорскую ТЭС. Но, как и в предыдущем случае, их отбросили.

Карта атак россии на Бахмутском направлении
Углегорская ТЭС на карте/ Основа - deepstatemap

На остальных участках фронта враг наращивает обстрелы, ведет воздушную разведку. В районе Павловки Донецкой области россияне безуспешно пытались штурмовать.

Штурм в Донецкой области
Павловка находится на освобожденной территории/ Основа - deepstatemap

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий и аналитики Института изучения войны, россия не намеренна останавливаться на захвате Донбасса. Тем временем завершилось международное расследование о сброшенных на мариупольский Драмтеатр бомбах — это признали военным преступлением.

Теги:
#Лисичанск #Обстрелы #Бахмут