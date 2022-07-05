Россияне усилили авианалеты на юге Украины: обстреляны три населенных пункта

В южных областях Украины продолжаются боевые действия

На Юге Украины противник продолжает вести обстрелы с использованием танков, тяжелой артиллерии и минометов, однако украинские военные наносят ответные удары из-за чего оккупанты несут потери.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг", россияне не рискуют проводить масштабные сухопутные операции, а потому начали активно применять авиацию.

"С направления Ольгиного и Архангельского россияне нанесли 4 удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Человеческих потерь нет", — говорится в сообщении.

Вместе с тем украинские защитники не дают оккупантам расслабиться и за сутки уничтожили 30 солдат, танк Т-62, РСЗО "Ураган" и гаубицу "Мста-Б". Кроме того оккупанты лишились восьми единиц автомобильной техники, а также двух складов боеприпасов.

Отмечается также, что оккупанты перебросили 17 вагонов с боеприпасами с территории Крыма, а также дополнительных солдат из Хабаровского края.

Как сообщалось ранее, в Западных СМИ 4 июля появилось сообщение, что ВСУ уже подошли к Херсону на расстояние одного километра. Впрочем, в ОК "Юг" позже эту информацию опровергли и призвали не распространять недостоверную информацию.