Успели до ракетного удара: украинские спецназовцы рассказали подробности установки флагов на Змеином (фото)

Остров Змеиный оказался не по зубам россиянам

Украинские военные, вернувшие остров Змеиный под украинскую юрисдикцию, установив на нем государственный флаг, рассказали, как это происходило.

О деталях высадки, проходившей ночью 7 июля, рассказали в командовании Сил спецопераций ВСУ.

Так, согласно информации, прежде чем высадиться, боевым пловцам пришлось обследовать прибрежную зону: они искали противодесантные и противолодочные мины.

После этого на остров первыми ступили инженеры, которые готовили проход для остальной группы. Они убирали минные заграждения и ловушки. Когда основная группа вышла на плато острова, началась основная работа. Бойцы специального назначения осмотрели местность, собрали данные о вражеской технике и вооружении, которые оставили на Змеином оккупанты.

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Также украинские военные установили государственные флаги в разных частях острова.

Украинские флаги на Змеином

Бойцы ССО, которые устанавливали на Змеином флаги Украины

Украинские флаги на Змеином

Тем временем, российские суда заметили воинов ВСУ и начали маневрировать в сторону Змеиного. Наши военные покинули остров и после этого рашисты ударили по нему ракетой и попали в пирс, но безуспешно: группа украинских спецназовцев вернулась с задания в полном составе и невредимой.

Напомним, россияне не оставляют попыток атаковать Змеиный. Они уже пытались с самолетов уничтожить свою же оставленную там технику.