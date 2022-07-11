Стало известно, сколько украинских бойцов считаются пропавшими без вести

Большинство военных из списков без вести пропавших находятся в русском плену.

Во время ожесточенного противостояния российскому врагу, которое продолжается уже 138 дней подряд в Украине официально признали без вести пропавшими уже 7200 человек. Среди них военнослужащие Вооруженных сил, Службы безопасности, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Соответствующую информацию в понедельник, 11 июля, сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, отметив, что в настоящее время подавляющее большинство военнослужащих, пропавших без вести, находятся в плену оккупантов, — пишет "Громадське".

"Если мы говорим о военных, то понимаем, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ", — пояснил он.

Также Котенко подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы эти люди попали в списки на обмен и вернулись на Родину отметив, что это именно тот случай, когда стопроцентно известно, что без вести пропавшие — живы.

Напомним, что ранее Котенко сообщал, что в списках пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается 6720 человек, 90% из которых – это украинские защитники. По его словам, в условиях войны крайне трудно точно проверять информацию, распространяемую обеими сторонами военного конфликта.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, отметив, что сейчас украинским героям, которые находятся в самых горячих точках ведения боевых действий, очень тяжело. По словам украинского лидера, Вооруженные силы Украины теряют в пять раз меньше бойцов, чем вс россии.