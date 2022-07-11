Стало известно, сколько украинских бойцов считаются пропавшими без вести
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Большинство военных из списков без вести пропавших находятся в русском плену.
Во время ожесточенного противостояния российскому врагу, которое продолжается уже 138 дней подряд в Украине официально признали без вести пропавшими уже 7200 человек. Среди них военнослужащие Вооруженных сил, Службы безопасности, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.
Соответствующую информацию в понедельник, 11 июля, сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, отметив, что в настоящее время подавляющее большинство военнослужащих, пропавших без вести, находятся в плену оккупантов, — пишет "Громадське".
"Если мы говорим о военных, то понимаем, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ", — пояснил он.
Также Котенко подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы эти люди попали в списки на обмен и вернулись на Родину отметив, что это именно тот случай, когда стопроцентно известно, что без вести пропавшие — живы.
Напомним, что ранее Котенко сообщал, что в списках пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается 6720 человек, 90% из которых – это украинские защитники. По его словам, в условиях войны крайне трудно точно проверять информацию, распространяемую обеими сторонами военного конфликта.
Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, отметив, что сейчас украинским героям, которые находятся в самых горячих точках ведения боевых действий, очень тяжело. По словам украинского лидера, Вооруженные силы Украины теряют в пять раз меньше бойцов, чем вс россии.