Сколько российских атак пришлось на мирную инфраструктуру: цифра впечатляет

Противник прикрывается старыми картами и оправданиями, убивая мирное население

Россияне все чаще используют крылатые ракеты для атак на различные города Украины, уничтожая объекты, никакого отношения к военному делу не имеющие. Согласно оценкам Министерства обороны, от общего количества ударов с начала полномасштабного вторжения рф в феврале около 70% пришлись исключительно на мирную инфраструктуру.

По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, российские пропагандисты постоянно лгут насчет того, как осуществляются атаки их армии. Об этом он рассказал в эфире единого телемарафона. С помощью манипуляций и откровенной лжи оккупанты прикрывают попытку настоящего геноцида украинского народа.

Как известно, от ракетных ударов серьезно пострадали многие города. Однако часть военных объектов из всех разрушенных за время таких атак составляет только 30%. При этом россияне продолжают твердить, будто бы не трогают мирное население и жилые дома — хотя именно это и является их приоритетной целью.

Мотузяник напомнил об ударах, нанесенных по Виннице, Мариуполю, Николаеву, Часовому Яру и другим городам. Он убежден, что россию должны признать террористическим государством.

Остановить же кровавые планы Кремля можно лишь усилением системы противоракетной и противовоздушной обороны украинских городов, а также уничтожением технического "наполнения" российской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что думает об участившихся ракетных атаках президент Украины Владимир Зеленский и что, по его мнению, ждет российских оккупантов дальше.