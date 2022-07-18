В боях за Украину погиб священник из Днепра: сеть скорбит

До ВСУ мужчина служил в церкви возле одной из больниц Днепра

В ходе боевых действий против российских оккупантов погиб молодой украинский военнослужащий Богдан Каплун, который до войны был священником в одной из церквей Днепра.

Как сообщил в Facebook его товарищ, поэт Александр Ратнер, трагедия произошла несколькими днями раньше – 16 июля. Днепровский священник погиб в результате попадания российской мины в блиндаж, где он находился.

Как стало известно, Богдан Каплун сменил рясу священника на военную форму около трех месяцев назад и пошел защищать Украину от российских захватчиков. Судя по информации на его Facebook-странице, служил он в Храме Преподобного Агапита Печерского Врача в Днепре. Известно, что находится храм на территории днепровской больницы №6.

Богдан Каплун до службы в ВСУ был священником в Днепре

"Молодой, красивый, прекрасный человек, в прошлом священник, он добровольно ушел на фронт около трех месяцев назад. Когда мы прощались, мне казалось, что я провожаю сына, и, когда обнимал его, сдерживал слезы, понимая, что можем больше не увидеться. У него в глазах тоже стояли слезы. Потом мы переписывались… Богдан оставил нам своего пса, трехлетнюю овчарку Фила, который теперь осиротел. Да и мы осиротели также", — написал Александр Ратнер.

Пользователи сети также в скорби из-за потери близкого друга, наставника Богдана Каплуна. Украинцы выражают свои соболезнования семье погибшего и благодарят за то, что он защищал Украину и погиб смертью храбрых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на войне с россией погиб известный украинский телеведущий.