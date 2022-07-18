Оккупанты понесли потери у Запорожской АЭС: местные говорят об ударе беспилотника

У Запорожской АЭС оккупантов "стало меньше"

Россияне понесли потери неподалеку от территории временно оккупированной Запорожской АЭС, где они накануне развернули ракетные комплексы, что не на шутку их переполошило.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов, известно, что днем в городскую больницу были доставлены девять оккупантов с ранениями разной степени тяжести. Один из них в тяжелом состоянии сразу попал в реанимацию.

Орлов также отметил, что есть и погибшие россияне, но их точное количество пока неизвестно. Он не стал говорить о причинах, почему оккупантов внезапно "стало меньше", однако отметил, что после этого они серьезно переполошились.

"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, долго заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В итоге людей отпустили", — добавил он.

По словам городского главы, оккупанты продолжают искать ответственных и начинают догадываться, что обстрелы соседних населенных пунктов с территории АЭС не останется безнаказанным.

По данным источников "Телеграфа" в Энергодаре, по позициям россиян в городе были нанесены удары с БПЛА.

"Телеграф" направил запрос в "Энергоатом" относительно этой ситуации, однако ответа пока не поступило.

Как сообщалось ранее, недавно оккупанты устроили провокацию на АЭС, и под дулами автоматов заставили персонал пропустить российских пропагандистов к запрещенным к посещению помещениям.