Часть пенсионеров может потерять выплаты от государства: кому это грозит

Прежде всего, пенсионерам следует очень внимательно читать документацию, которую они подписывают в ПФУ

В Украине из-за войны государство пытается экономить бюджетные средства, а потому проводит дополнительные проверки тех категорий граждан, которые получают специальные выплаты из бюджета. Речь также идет о пенсионерах, часть из которых в случае неправильно поданных документов или умалчивании определенных данных может потерять свои выплаты.

Как передают "Факты", об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин. Специалист привел конкретные случаи, когда пенсионеры могут остаться без социальных выплат.

В каких случаях пенсию могут снять или урезать

По словам эксперта по вопросам пенсионного обеспечения, очень распространена ошибка пенсионеров — подписание документов без прочтения "памятки" при назначении выплат. В ней четко указано, что получатель социальных выплат обязан уведомлять органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, влияющих на изменение размена начислений или их прекращение. В частности, в 10-дневный срок следует сообщать и предоставлять документы в следующих случаях:

устройство на работу, увольнение с работы, регистрацию или снятие с учета как ФЛП;

продолжение обучения на дневной форме в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях детьми, получающими пенсию по потере кормильца до достижения ими 23-х лет;

получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.п.);

смену места жительства (регистрации);

выезд на постоянное место жительства за границу.

Еще один распространенный случай урезания пенсий – официальное трудоустройство пенсионеров. Это связано с тем, что пенсионерам без работы автоматически дважды в год перечисляют социальные выплаты из-за роста прожиточного минимума или минимальной зарплаты, а вот трудоустроенным пенсионерам таких перерасчетов не предусматривается. Если будет обнаружено, что прибавку к пенсии лицо получило незаконно, то сумму заставят вернуть либо добровольно, либо в судебном порядке.

Когда выплата пенсии прекращается совсем

Основания для полного прекращения пенсии указаны в ст. 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Социальные выплаты могут забираться в следующих случаях:

выясняется, что пенсия назначена по документам, содержащим недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины;

в случае смерти пенсионера;

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине некоторым пенсионерам приостановят начисление выплат от государства во время войны, но речь идет только об одной категории граждан.