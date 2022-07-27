Частина пенсіонерів може втратити виплати від держави: кому це загрожує

Перш за все, пенсіонерам слід дуже уважно читати документацію, яку вони підписують у ПФУ

В Україні через війну держава намагається економити бюджетні кошти, а тому проводить додаткові перевірки тих категорій громадян, які отримують спеціальні виплати з бюджету. Мова також йде про пенсіонерів, частина з яких у разі неправильно поданих документів, або замовчуванні певних даних може втратити свої виплати.

Як передають "Факти", про це розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін. Фахівець навів конкретні випадки, коли пенсіонери можуть залишитися без соціальних виплат.

У яких випадках пенсію можуть зняти чи урізати

За словами експерта з питань пенсійного забезпечення, дуже поширена помилка пенсіонерів, які підписують документи без прочитання "пам'ятки" під час призначення виплат. У ній чітко вказано, що отримувач соціальних виплат зобов'язаний повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, які впливають на зміну розміну нарахувань чи їх припинення. Зокрема, у 10-денний термін слід повідомляти й надавати документи у таких випадках:

влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як ФОП;

продовження навчання на денній формі у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітьми, які отримують пенсію втратою годувальника до досягнення ними 23-х років;

отримання, зміна чи позбавлення особливого статусу (що дає певні пільги, право на надбавки тощо);

зміну місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Ще один поширений випадок урізання пенсій — офіційне працевлаштування пенсіонерів. Це пов'язано з тим, що пенсіонерам без роботи автоматично двічі на рік перераховують соціальні виплати через зростання прожиткового мінімуму, чи мінімальної зарплати, а от працевлаштованим пенсіонерам таких перерахунків не передбачається. Якщо буде виявлено, що надбавку до пенсії особа отримала незаконно, то суму змусять повернути або добровільно, або в судовому порядку.

Коли виплата пенсії припиняється зовсім

Підстави для повного припинення пенсії вказані у ст. 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Соціальні виплати можуть забирати у таких випадках:

з’ясовується, що пенсія призначена за документами, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

у разі смерті пенсіонера;

при неотриманні призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні деяким пенсіонерам призупинять нарахування виплат від держави під час війни, але мова лише про одну категорію громадян.