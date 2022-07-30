Зверства российских военных и издевательства над пленными шокировали Миссию по правам человека ООН – заявление
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Действия солдат и офицеров рф должны квалифицироваться как военные преступления, считают в Миссии
Видео с кастрацией и убийством украинского военного шокировало членов Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Об этом говорится в заявлении Миссии на ее официальной странице в социальной сети.
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине шокирована последними видео, на которых явно показаны избиения, кастрация и убийство пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины мужчиной, вероятно, членом Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео видно, как замученному военнослужащему стреляют в голову, а его тело тянут в ров", – говорится в сообщении.
Мониторинговая миссия ООН отмечает, что в случае подтверждения эти действия россиян будут квалифицированы как военные преступления.
"Это лишь последнее из серии видео, на которых задокументированы пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, не участвующих в боевых действиях (hors de combat), совершенные воюющими сторонами. Наша миссия в публичном докладе сообщала о видео, на которых показано, как украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским военнослужащим, а в частном случае стреляют и убивают раненого российского военнослужащего", — отметили в ООН.
Также в организации призвали "все стороны" воздерживаться от пыток, убийств и угроз не давать пощады пленным комбатантам.
"Те, кто совершает военные преступления, должны быть привлечены к ответственности и осуждены компетентным судом", — подчеркнули в Миссии.
К сожалению, в Мониторинговой миссии не указали, что упоминавшееся ими видео, где якобы бойцы ВСУ стреляют в ноги пленным оккупантам, является постановочным фейком от РФ – об этом ранее заявлял главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Напомним, что зверства оккупантов вызвали не меньший шок и возмущение у многих украинцев. Личность палача, который кастрирует военнопленного, была установлена в течение нескольких часов – об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко. А отомстить негодяю пообещали не только украинцы, но и воющие против русских фашистов иностранцы.