Зверства российских военных и издевательства над пленными шокировали Миссию по правам человека ООН – заявление

Действия солдат и офицеров рф должны квалифицироваться как военные преступления, считают в Миссии

Видео с кастрацией и убийством украинского военного шокировало членов Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Об этом говорится в заявлении Миссии на ее официальной странице в социальной сети.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине шокирована последними видео, на которых явно показаны избиения, кастрация и убийство пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины мужчиной, вероятно, членом Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео видно, как замученному военнослужащему стреляют в голову, а его тело тянут в ров", – говорится в сообщении.

Заявление Миссии ООН по правам человека

Мониторинговая миссия ООН отмечает, что в случае подтверждения эти действия россиян будут квалифицированы как военные преступления.

"Это лишь последнее из серии видео, на которых задокументированы пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, не участвующих в боевых действиях (hors de combat), совершенные воюющими сторонами. Наша миссия в публичном докладе сообщала о видео, на которых показано, как украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским военнослужащим, а в частном случае стреляют и убивают раненого российского военнослужащего", — отметили в ООН.

Также в организации призвали "все стороны" воздерживаться от пыток, убийств и угроз не давать пощады пленным комбатантам.

"Те, кто совершает военные преступления, должны быть привлечены к ответственности и осуждены компетентным судом", — подчеркнули в Миссии.

К сожалению, в Мониторинговой миссии не указали, что упоминавшееся ими видео, где якобы бойцы ВСУ стреляют в ноги пленным оккупантам, является постановочным фейком от РФ – об этом ранее заявлял главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Напомним, что зверства оккупантов вызвали не меньший шок и возмущение у многих украинцев. Личность палача, который кастрирует военнопленного, была установлена в течение нескольких часов – об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко. А отомстить негодяю пообещали не только украинцы, но и воющие против русских фашистов иностранцы.