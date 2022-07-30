Южное наступление: кто атакует и может атаковать в Херсонской области – и почему

К наступлению на юге Украины готовятся и ВСУ и оккупанты

По мнению аналитиков Института изучения войны, ВСУ заканчивают или уже закончили подготовку к контрнаступлению на Херсонском направлении.

В то же время, есть мнение, что не Украина, а россия готовится к наступлению на украинском юге. Большой пост об этом написал координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

Позже в аналогичном ключе высказался советник главы Офиса президента Алексей Арестович, с которым Машовец заочно спорил в своем посте.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит на южном направлении – и кто кого там собирается атаковать.

Агрессор активно готовит резервы

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко размышляет так:

"Понятно, что путин поставил перед российским Генштабом политические задачи, в том числе по захвату Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Однако ему периодически поступают доклады о том, какие есть возможности развития ситуации на фронтах российско-украинской войны. Где есть возможности, а где – угрозы. Учитывая, что с украинской стороны было заявлено о подготовке контрнаступательной операции на юге, туда сейчас, действительно, подтягиваются резервы армии рф. Некоторые говорят, что контрнаступательная операция уже идет. Но, с моей точки зрения, подавление каких-то логистических цепочек (мосты, склады и так далее), снижение работы пунктов управления противника еще не означает начала контрнаступательных действий со стороны Украины".

По мнению Игоря Романенко, поскольку было политическое заявление о наступлении с нашей стороны в лице верховного главнокомандующего, россияне, возможно, пришли к мнению, что лучший метод обороны – это наступление.

"Поэтому те 15 батальонно-тактических групп, которые у них есть, решили усилить еще 7-8 тысячами военных. Причем, где имеется возможность, усиление производится воздушно-десантными войсками. Активно перебрасывают их, а также танки. Последние, пусть даже старые модели, можно закапывать на время ведения оборонительных действий. А потом они с окопов могут выходить – и участвовать, как минимум, в нанесении контратак", – поясняет генерал.

При этом, продолжает он, внутри самой рф активно формируют резервы. И к середине августа планируют собрать новый танковый корпус.

"Регионы начали формировать батальоны, национальные или еще какие-то. Учитывая, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, а в россии более 80 регионов – цифры серьезные. Даже если будет довольно посредственное качество – количество выходит внушительное", – подчеркивает Игорь Романенко.

Аналогии со Второй мировой

Генерал отмечает, что многие оценивают украино-российскую войну, ища аналогии со Второй мировой.

"Если рассматривать две важные битвы, идущие в данный момент, то события в восточной операционной зоне (Донецкая и Луганская область) я бы сравнил с пролонгированным Сталинградом. Мы перемалываем там силы противника, а он снова и снова бросается вперед. И нам важно доперемалывать его там до критического для захватчиков уровня. Но этого еще не случилось. Сил у нас пока не хватает", – поясняет Игорь Романенко.

Он считает правильным, что многие военные вопросы, в том числе касательно поступаемых к нам вооружений, сейчас закрывали для общего доступа. Но по некоторым второстепенным признакам – помощь эта интенсифицируется со стороны Запада. Однако получили ли мы ее достаточно для контрнаступательных действий – сказать сложно.

"Ну, а события, намечающиеся на юге, прежде всего, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях, я бы сравнил с Курской битвой, Курской дугой, знаменитым танковым сражением, состоявшимся летом 1943 года, – продолжает генерал. – К тому времени Советский Союз накопил серьезные силы, нанес немецко-фашистским оккупантам ряд болезненных ударов. А Гитлер, со своей стороны, попытался решительным ударом восстановить наступательные действия своих армий. Снова перехватить инициативу – и решить кампанию в свою пользу. Армия СССР тогда на начальном этапе занимала оборону, а затем, нанеся противнику серьезный урон, перешла на Курской дуге в наступление. Тот этап времен Второй мировой войны нам надо сейчас внимательно изучить, оценить. И, возможно, провести близкую Курской операцию. То есть, сначала максимально перемолоть силы противника, устоять, а потом решительно перейти в наступление. И учитывать, что противник может мыслить теми же категориями. Чтобы не получилось, что мы начнем наступать в степных условиях небольшим количеством бронированных машин и танков, с меньшим числом ударной авиации, чем у противника, а в итоге потеряем значительную часть своего потенциала. И вынуждены будем с потерями отступать. Здесь есть большие риски. И спешка точно не нужна. Ведь нам важен не сам факт наступления, а его успешный исход".

Похоже, управление войсками взял на себя путин

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович акцентирует, что сейчас и координатор ИС Константин Машовец, и советник главы ОП Алексей Арестович полагают, что Россия перебрасывает войска на Херсонщину для того, чтобы начать там наступление.

"Свидетельством этому является появление на этом направлении большого количества десантных подразделений, а это – именно инструмент для атаки, – отмечает эксперт. – Противник принял решение удержать Херсонщину, а это можно делать, как обороняясь, так и наступая. Главная цель – сорвать наше контрнаступление, обеспечить проведение "референдума", 11 сентября, а возможно, и прирасти территориями на юге для того, чтобы навязать нам Минск-3 на выгодных условиях".

Очень похоже, продолжает Денис Попович, что план разработан лично президентом рф владимиром путиным, который очень не хочет потерять Херсонщину – и поэтому лично взял на себя управление войсками.

"Различные военные авантюры как раз в его духе. В условиях, когда ВСУ держать под огневым контролем все немногочисленные переправы через Днепр, разрушают логистические цепочки и выбивают точным огнем склады с боекомплектом и командные пункты – не то, что атаковать, но и защищаться крайне сложно", – резюмирует эксперт.

Как ранее писал "Телеграф", отмечено стягивание российской военной техники в Херсонскую область.

Ее гонят через временно оккупированный Мелитополь. Враг может также нацелится на Николаев – бои могут начаться уже в конце первой недели августа.