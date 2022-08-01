Русские оккупанты ударили ракетами по Николаеву: в городе пожар (видео)

Жителей областного центра просят держаться подальше от окон

В ночь на понедельник, 1 августа, Николаев в очередной раз стал целью нападения русских фашистов.

Об ударе сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Оккупанты ударили по Николаеву

"Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы", — написал он.

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Также чиновник обратился к жителям города не игнорировать правила безопасности и держать подальше от окон до окончания воздушной тревоги.

Удар по Николаеву

По информации местных Telegram-каналов, противник наносил удары с территории оккупированной Херсонщины.

Напомним, во время обстрела Николаева в ночь на 31 июля погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Кроме бизнесмена, в результате обстрела страны-агрессорки России погибла также его жена Раиса Михайловна Вадатурская.