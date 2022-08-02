Украинские военные отбили десять атак россии, бои идут еще на трех направлениях (карта)
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Враг сосредоточил атаку на двух направлениях
Оккупанты не прекращают атак — снова активизировались в Харьковской области. Кроме обстрелов, которые уже стали регулярными, россияне выдвинулись в районе населенных пунктов Байрак и Дементьевка. Согласно выводам аналитиков из США, захват Харьковщины снова может интересовать российских оккупантов.
Согласно данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении атак не зафиксировано, а оккупанты сосредоточились на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Активизировался враг на Краматорском направлении — возле Ивано-Дарьевки его отбросили.
Бахмутское направление — продолжаются обстрелы гражданской и военной инфраструктуры, как из артиллерии, так и с авиации. Штурм врага удалось отбить в четырех местах: Яковлевке, Вершине, Кодемы, Травневом (на карте зеленым). В районе Бахмута и Зайцевого идут бои.
Авдеевское направление — обстрелы продолжаются, саму Авдеевку враг атаковал, но безуспешно. Бой продолжается возле Песок. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы продолжаются. Оккупанты пытались выдвинуться разведкой возле Новополя. Врага обнаружили, открыли огонь и обезвредили.
На юге Украины оккупанты пытались атаковать в районе Трудолюбовки, но их отбили. Оккупанты стягивают на юг Украины силы, надеясь помешать контрнаступлению ВСУ. У украинских военных на Херсонщине — важная задача, считает эксперт Сергей Грабский, как максимум — разгромить большую российскую группировку.
Тем временем, как сообщал "Телеграф" опираясь на карты боевых действий, россия замедляет операции на Славянском направлении из-за переброса войск на юг, открывая возможности для контратаки.